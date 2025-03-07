Москва, 7 марта, 2025, 12:56 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин по-прежнему считает, что стамбульские соглашения могут стать отправной точкой в переговорах по мирному урегулированию конфликта на Украине. Об этом 7 марта заявил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Сергей Карпухин/РИА Новости

Представитель Кремля уточнил, что российская сторона также слышала о схожей позиции Вашингтона.

«В Вашингтоне тоже мы слышали заявления о том, что это может стать базой, отправной точкой для переговоров. И, конечно, президент Путин говорил о том, что переговоры могут иметь в качестве отправной точки именно стамбульские договоренности», — заявил Песков, отвечая на вопрос, по-прежнему ли Москва считает стамбульские соглашения основой для будущего мирного договора.

19 января прошлого года Путин напомнил, что достигнутые в марте 2022 года стамбульские соглашения между Москвой и Киевом были сорваны. Российский лидер отметил, что проект соглашения подписал глава украинской делегации Давид Арахамия. Но бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон тогда убедил Украину продолжать конфликт с Россией.

В мае 2024 года Путин допустил, что парафированный проект договора между Россией и Украиной, согласованный в Стамбуле, мог бы снова стать основой для урегулирования конфликта.

В пакет соглашений входил отказ Украины от членства в НАТО, размещения зарубежных военных на своей территории, разработки ядерного вооружения. Киев мог, согласно договоренностям, проводить военные учений только с согласия стран-гарантов. Взамен он мог рассчитывать на международные гарантии безопасности «по аналогии с пятой статьей НАТО» (за исключением территорий Крыма, Донецкой и Луганской Народных Республик).

12 февраля глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что США считают нереалистичным возвращение в состав Украины регионов, покинувших её в 2014 году и позднее, как и вступление страны в НАТО по итогам мирных переговоров. Его заявление на следующий день поддержал президент США Дональд Трамп.

Позже, 23 февраля, спецпосланник президента США по отношениям с РФ Стив Уиткофф также отметил, что проект стамбульских договоренностей может быть взят за основу в урегулировании конфликта на Украине. Он уточнил, что в марте 2022 года стороны были очень близки к подписанию, поэтому формат этих соглашений можно будет взять в качестве ориентира для заключения мирной сделки между Украиной и Россией.