Москва, 7 марта, 2025, 12:55 — ИА Регнум. Тема переговоров между Москвой и Вашингтоном о ядерном разоружении РФ и Китая стоит на повестке дня. Об этом 7 марта заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Михаил Воскресенский/РИА Новости

«Диалог между РФ и США по контролю над вооружением необходим с точки зрения интересов стран и международной безопасности. Абстрагироваться от европейских ядерных арсеналов в этом диалоге невозможно», — сообщил представитель Кремля в ходе брифинга.

Песков уточнил, что актуальность обсуждения этой темы возросла с учетом недавних заявлений президента Франции Эммануэля Макрона о применении ядерного оружия для защиты Евросоюза.

«Некоторые европейские государства поспешили поддержать эту идею. Европейские ядерные арсеналы не могут не быть в зоне внимания в ходе таких контактов», — уточнил он.

Отмечается, что пока консультаций с США по этой теме не было.

Как передавало ИА Регнум, 5 марта французский лидер в обращения к нации назвал РФ «угрозой» для Франции и всей Европы. Он также призвал к дискуссии об использовании французского ядерного оружия для защиты стран Евросоюза.

Ранее газета The Daily Telegraph заявила, что Франция может разместить в Германии истребители с ядерным оружием, если США примут решение сократить военное присутствие в европейских странах. На это лидер партии «Национальное объединение» во французском парламенте Марин Ле Пен отметила, что страна не должна делиться ядерным сдерживанием с другими государствами и тем более делегировать его.

Кроме того, глава МИД РФ Сергей Лавров также подчеркнул, что ядерная риторика Макрона — это угроза в адрес Москвы. Он напомнил, что необходимо устранять первопричины конфликта, который Запад создал на Украине. Главной первопричиной он указал расширение НАТО.