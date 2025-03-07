ДНР, 7 марта, 2025, 12:50 — ИА Регнум. Российские военные уверено продвигаются от Селидова в сторону Днепропетровской области. Об этом 7 марта сообщил советник главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Игорь Кимаковский.

Константин Михальчевский/РИА Новости

«Идет движение от Селидова, такое мощное движение в сторону Днепропетровской области. Там уже от некоторых населенных пунктов считаные километры фактически остались до границы», — произнес он в эфире «Соловьев Live».

По словам советника главы республики, дроны ВС РФ периодически прилетают на территорию украинского региона, выявляя и поражая боевые подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Кимаковский отметил, что на южнодонецком направлении российские военные оказывают серьезное давление на украинскую армию. То же происходит в районе Великой Новоселки, где ВС России стараются перерезать трассу от Курахова на Запорожье, добавил он.

Как сообщало ИА Регнум, 1 марта подразделения российской группировки войск «Восток» нанесли поражение украинским формированиям в районе села Январское в Днепропетровской области. За сутки в зоне ответственности группировки ВСУ потеряли до 160 военных, две боевые бронированные машины, десять автомобилей и другую технику.

В тот же день ВС России нанесли удар оперативно-тактическим комплексом «Искандер-М» по полигону ВСУ в Днепропетровской области. В результате удара было уничтожено до 150 бойцов, в том числе до 30 иностранных инструкторов украинской армии.