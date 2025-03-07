Донецк, 7 марта, 2025, 13:49 — ИА Регнум. Потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) за неделю составили до 10 375 военнослужащих. Об этом стало известно 7 марта из сводки Минобороны РФ.

Евгений Биятов/РИА Новости

Отмечается, что за прошедшую неделю по военным объектам на Украине ВС РФ нанесли семь групповых ударов, были уничтожены 14 танков и другая техника, а также сбиты 21 авиабомба JDAM, пять снарядов реактивной системы залпового огня HIMARS и 637 дронов самолетного типа.

Кроме того, по данным ведомства, в зоне ответственности группировки «Север» были ликвидированы более 1590 бойцов ВСУ, в зоне «Запада» — более 1525, группировки «Южный» — более 1600 и свыше 3810 военных, два танка и 29 боевых бронемашин — в зоне подразделений «Центр».

Потери украинских формирований в зоне ответственности «Днепра» составили более 575 военных, два склада боеприпасов, девять станций радиоэлектронной борьбы, а в зоне «Восток» — свыше 1210 бойцов ВСУ, три танка, 11 боевых бронемашин, 45 автомобилей, 26 орудий полевой артиллерии и две станции радиоэлектронной борьбы.

Как передавало ИА Регнум, в тот же период российские солдаты освободили населенные пункты Андреевка, Скудное, Бурлацкое и Привольное в Донецкой Народной Республике. Кроме того, за неделю в плен сдались 35 украинских военных в зоне проведения спецоперации.

7 марта экс-главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный объявил, что за время спецоперации украинская армия потеряла убитыми всего лишь 50 тыс. бойцов. Это контрастирует с данными российских ведомств. Так, в конце февраля начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ Сергей Рудской сообщил, что число убитых и раненых украинских военных только за предыдущий год составило 590 тыс. Всего с начала спецоперации ВСУ потеряли 1 млн человек, подчеркнул он.