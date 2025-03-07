Москва, 7 марта, 2025, 12:45 — ИА Регнум. Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков обсудил с послом Ирана в Москве Каземом Джалали урегулирование вокруг иранской ядерной программы. Об этом 7 марта сообщил российский МИД.

ИТАР-ТАСС/Григорий Сысоев

«Обсуждались вопросы международной повестки дня, представляющие взаимный интерес, в том числе в свете продолжающей работу сессии Совета управляющих МАГАТЭ, а также применительно к международным усилиям по урегулированию вокруг иранской ядерной программы», — говорится в сообщении на сайте министерства.

Отмечается, что стороны зафиксировали настрой на дальнейшее укрепление координации в русле решений руководства двух стран, а также с учетом итогов переговоров, прошедших 25 февраля в Тегеране.

Как передавало ИА Регнум, глава МИД РФ Сергей Лавров по приглашению своего коллеги из Ирана Аббаса Аракчи 25 февраля посетил Тегеран с рабочим визитом. Стороны в том числе обсудили отношения между странами, а также ситуацию вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий по ядерной программе Ирана.

4 марта Bloomberg написало, что администрация президента США Дональда Трампа попросила Россию выступить посредником в переговорах с Ираном, на что Москва согласилась. Отмечалось, что Вашингтон хочет обсудить с Тегераном ядерную программу исламской республики и поддержку Ираном антиамериканских сил в регионе.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 5 марта заявил, что тема Ирана была затронута в ходе переговоров представителей России и США в Эр-Рияде 18 февраля, однако её не обсуждали детально. Он также отметил, что проблемы Вашингтона и Тегерана должны решаться исключительно путём переговоров.

В мае 2018 года Трамп во время своего первого президентского срока подписал указ о выходе США из сделки по иранской ядерной программе. Его администрация также ввела санкции против энергетического, нефтехимического и финансового секторов Ирана.