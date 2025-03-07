Москва, 7 марта, 2025, 13:09 — ИА Регнум. В МВД России в преддверии Международного женского дня проводят Всероссийскую акцию «8 Марта — в каждый дом!». Об этом 7 марта рассказала официальный представитель ведомства Ирина Волк.

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Сотрудники полиции по всей России поздравляют женщин на улицах городов, в медицинских и муниципальных учреждениях и на дорогах. Они дарят коллегам, прохожим и автомобилисткам цветы, читают стихи и желают здоровья.

Как сообщало ИА Регнум, ранее президент России Владимир Путин на встрече с сотрудниками и подопечными фонда «Защитники Отечества» поздравил всех женщин с наступающим праздником 8 Марта. Глава государства адресовал особые слова благодарности участницам специальной военной операции, увидев в зале женщин в военной форме. Путин подчеркнул, что за свой выбор они заслуживают низкий поклон. По его словам, женщин не так уж редко можно встретить и на передовой.