Москва, 7 марта, 2025, 12:42 — ИА Регнум. Российские военные в ночь на 7 марта нанесли групповой удар по объектам энергетической инфраструктуры, обеспечивающим работу военно-промышленного комплекса Украины. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

РИА Новости

Отмечается, что удары наносились высокоточным оружием большой дальности воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотными летательными аппаратами.

«Цель удара достигнута. Все объекты поражены», — добавили в ведомстве.

Всего с 1 по 7 марта российские силы нанесли семь групповых ударов по объектам на Украине. В результате были поражены инфраструктура военных аэродромов, склады с боеприпасами, цеха производства, склады хранения и пункты управления ударных беспилотников, места базирования катеров, а также пункты временной дислокации украинских военных.

Как сообщало ИА Регнум, 7 марта министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил о массированной ракетной атаке на энергетическую инфраструктуру на контролируемой киевским режимом территории. Украинский энергохолдинг ДТЭК 6 марта заявил о повреждении энергетический инфраструктуры в Одесской области в результате взрывов.