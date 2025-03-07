Калининград, 7 марта, 2025, 12:35 — ИА Регнум. Работники Янтарного комбината Ростеха в Калининградской области в преддверии 8 Марта обнаружили янтарный самородок с рисунком в виде сердца, сформированным в ходе слияния разных видов окаменевшей смолы. Об этом 7 марта сообщила пресс-служба предприятия.

Пресс-служба АО «Янтарный комбинат»

«Во время ручной сортировки обнаружен уникальный камень — в нем все основные виды балтийского янтаря сформировали рисунок, похожий на сердце. Подобные образцы встречаются крайне редко и в общем объеме добычи составляют не более 1%», — говорится на сайте комбината.

Янтарное «сердце» образовалось при сочетании королевского белого, желтого матового и прозрачного оттенков янтаря. Камень сформировался, по оценке специалистов, 40–50 млн лет назад. Подобный янтарь называют пейзажным. Вес необычной находки 19,42 г, размеры — 4 на 3 см.

Специалист-геммолог комбината Анна Дугина рассказала, что сейчас трудно объяснить, каким образом получился такой рисунок в янтаре. Она назвала это шуткой природы.

«На выходе получилось настоящее «объяснение в любви» в виде очаровательного многослойного сердца», — добавила Дугина.

Как передавало ИА Регнум, в марте 2023 года в Якутии обнаружили алмаз возрастом 3,6 млрд лет. Он стал древнейшим из известных науке алмазов. При этом он был охвачен другим минералом при температуре более 1400°С.

В августе 2024 года в Ботсване обнаружили алмаз весом 2492 карата. Он стал одним из крупнейших из когда-либо найденных алмазов. Самым крупным образцом этого вида драгоценных камней остается «Куллинан» весом 3016,75 карата. Его добыли в 1905 году на руднике, расположенном в 30 км от Претории.