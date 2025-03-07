Москва, 7 марта, 2025, 12:33 — ИА Регнум. В Москве Останкинский суд арестовал студентку Российского университета просвещения Полину Костикову, которую обвиняют в вербовке молодых людей в «Русский добровольческий корпус» (РДК, террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом 7 марта сообщили в суде.

Алексей Филиппов/РИА Новости

«Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал Костиковой П. Ю., обвиняемой по ч. 2 ст. 205.5 УК РФ, меру пресечения в виде заключения под стражу», — сообщили в суде.

Девушке грозит до 20 лет лишения свободы.

По информации Telegram-канала Baza, в 2022 году Костикова покинула Россию. Находясь в Турции, она вступила в ряды организации «Азов» (террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ) и получила позывной Ева. Позже она начала вербовать новобранцев в РДК. В июне 2024 года Костикова вернулась в Россию, поступила в вуз и продолжила вербовать молодых людей уже на российской территории.

Росфинмониторинг 15 апреля 2024 года внес РДК в перечень террористов и экстремистов.

Как сообщало ИА Регнум, РДК сформировали на Украине в 2022 году при поддержке украинской армии и главного управления украинской разведки. Формирование входит в состав ВСУ. Его участники причастны к вооруженным атакам на Брянскую и Белгородскую области.

Основатель объединения Денис Капустин (физическое лицо, внесенное в РФ в перечень террористов и экстремистов) заочно приговорен к пожизненному лишению свободы по статье о госизмене и террористической деятельности. Суд также признал РДК террористической организацией, 2 декабря решение вступило в силу, после чего в конце декабря 2023 года ФСБ внесла РДК в список террористических организаций.