Москва, 7 марта, 2025, 12:25 — ИА Регнум. Вооружённые силы РФ за неделю нанесли семь групповых ударов по объектам украинских формирований. Об этом 7 марта сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Станислав Красильников/РИА Новости

«С 1 по 7 марта Вооружёнными силами РФ нанесены семь групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотными летательными аппаратами», — отметил он.

Генерал добавил, что в результате ударов были поражены инфраструктура военных аэродромов, склады с боеприпасами, цеха производства, склады хранения и пункты управления ударных беспилотников, места базирования катеров, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований, националистов и иностранных наёмников.

Как передавало ИА Регнум, 1 марта российские военные нанесли удар оперативно-тактическим комплексом «Искандер-М» по полигону ВСУ в Днепропетровской области. В результате было уничтожено до 150 военных противника, в том числе до 30 иностранных инструкторов.

За неделю с 22 по 28 февраля Вооружённые силы РФ нанесли девять групповых ударов по объектам энергетики, обеспечивающим работу военно-промышленного комплекса Украины. Также российские военные поразили инфраструктуру военных аэродромов, склады горючего ВСУ, цеха производства и места хранения ударных дронов и места подготовки их операторов, пункты временной дислокации.