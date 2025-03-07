Москва, 7 марта, 2025, 12:17 — ИА Регнум. Литва опубликовала перечень главных угроз стране, забыв упомянуть кол и святую воду. Об этом 7 марта заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале.

МИД РФ/РИА Новости Официальный представитель МИД России Мария Захарова

Отмечается, что спецслужбы республики выпустили доклад, в котором обозначили Россию, Белоруссию и Китай в качестве ключевых угроз стране.

«Забыли в этом ряду упомянуть святую воду и осиновый кол», — добавила она.

Как передавало ИА Регнум, Литва продолжает придерживаться антироссийской позиции. Так, 2 марта минобороны республики сообщило, что купит у Киева оружие на €20 млн для передачи украинской армии. Также отмечалось, что в ходе переговоров главы ведомства Довиле Шакалене с представителем офиса президента Украины Александром Камышиным обсуждалась возможность совместного производства оружия на территории Литвы.

Помимо этого, в начале февраля Литва вместе с другими странами Балтии вышли из энергокольца БРЭЛЛ с Россией и Белоруссией и присоединились к европейской системе электросетей. Позже эстонская телерадиокомпания ERR сообщила, что цены на электричество в странах Прибалтики резко выросли, в 60 раз, по сравнению с некоторыми другими странами. Операторы пояснили, что такой скачок связан с холодной погодой и «недостатком ветра» для генерации энергии.