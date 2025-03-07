Вашингтон, 7 марта, 2025, 12:13 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп объяснил своей команде, что у главы департамента эффективности государственного управления (DOGE) Илона Маска нет полномочий принимать решения по кадровым вопросам в министерствах и ведомствах. Об этом 7 марта написала газета Politico со ссылкой на американских чиновников.

Brandon Bell/AP/TASS Президент США Дональд Трамп и глава департамента эффективности государственного управления Илон Маск

По информации издания, Трамп созвал министров и в присутствии Маска сообщил, что DOGE может только консультировать.

«Трамп заявил, что Маск уполномочен давать рекомендации министерствам, но не принимать односторонние решения по кадровым вопросам и стратегии», — говорится в материале.

Отмечается, что Маск на собрании признал, что DOGE допустил некоторые промахи в работе, и заявил о согласии со словами Трампа.

Как ранее сообщало ИА Регнум, Трамп призвал Маска более осторожно действовать в вопросе о сокращениях сотрудников федеральных ведомств и рекомендовал ему использовать «скальпель вместо топора». Он отметил, что проводить сокращения необходимо, однако при этом нужно сохранить «лучших и самых продуктивных людей».

4 марта в ходе обращения к обеим палатам американского конгресса Трамп похвалил Маска за проделанную на этом посту работу. При этом во время мероприятия республиканцы приветствовали главу DOGE аплодисментами, а демократы махали табличками с надписью «Маск ворует».

Федеральный судья Кристофер Купер 21 февраля дал разрешение администрации Трампа продолжать массовые увольнения госслужащих. Перед этим к нему обратились пять профсоюзов федеральных работников, которые попросили выпустить приказ, временно приостанавливающий увольнение находящихся на испытательном сроке сотрудников, широкомасштабные сокращения во всем правительстве и возобновление президентской «программы отложенной отставки».