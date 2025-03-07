Москва, 7 марта, 2025, 12:11 — ИА Регнум. Таганский суд Москвы оштрафовал Google на 3,5 млн рублей за отказ выполнить предписание Роскомнадзора. Об этом 7 марта сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции.

Matthias Balk/dpa/Global Look Press

«Гугл ЛЛС» (Google LLC) признано виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 13.50 КоАП РФ (»Неисполнение обязанностей владельцем социальной сети»)», — указано в Telegram-канале судов.

Компанию обязали выплатить штраф в размере 3,5 млн рублей.

Как сообщало ИА Регнум, Google периодически получает штрафы за нарушение российского законодательства. 14 февраля компании предписали выплатить 8 млрд рублей за уклонение от исполнения административного наказания — уплаты других штрафов.

18 ноября суд оштрафовал компанию на 3,8 млн рублей за неудаление запрещённой информации. В том же месяце в отношении Google был составлен протокол за неисполнение предписания Роскомнадзора, сумма штрафа составила 6 млн рублей.

Ранее суд признал законными требования 17 российских телеканалов к Google и постановил, что компания должна выплатить два ундециллиона рублей. Если платформа не выполнит это решение в течение девяти месяцев, сумма будет увеличиваться на 100 тыс. рублей каждую неделю.