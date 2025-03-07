Москва, 7 марта, 2025, 12:12 — ИА Регнум. Актер Сергей Бурунов опроверг наличие задолженности перед Федеральной налоговой службой (ФНС). Об этом 7 марта рассказали представители артиста.

Сергей Булкин/ТАСС Актер Сергей Бурунов

Официальные представители актера уточнили в беседе с Telegram-каналом SHOT, что никакой задолженности у Буранова нет, в базе произошел технический сбой.

Ранее, 5 марта, SHOT писал, что Бурунов оказался должен ФНС более 10 млн рублей. В налоговой его уже якобы предупредили о возможной блокировке счетов.

В октябре 2024 года у российского киноактера и кинорежиссера Константина Мурзенко, который стал известен после эпизодической роли Фашиста в фильме «Брат-2», обнаружили долг перед ФНС на сумму свыше 1,5 млн рублей. Согласно данным из открытых источников, артист не платил налоги с 2019 года. У него арестовали восемь банковских счетов.

В сентябре сообщалось об образовании долга перед ФНС у заслуженного артиста России Гоши Куценко. На тот момент задолженность составляла 693 тыс. рублей. Ведомство заблокировало счета ООО «Арт Волна», в котором доля актера составляет 49%.