Цхинвал, 7 марта, 2025, 12:02 — ИА Регнум. Врачи Республиканской клинической больницы Владикавказа купировали гипертонический криз у президента Южной Осетии Алана Гаглоева. Об этом 7 марта рассказала пресс-секретарь главы республики Наталья Босикова.

Григорий Сысоев/РИА Новости Президент Южной Осетии Алан Гаглоев

По словам Босиковой, главврач больницы во Владикавказе Астан Митциев ранее сообщил о проведенном клинико-диагностическом обследовании Гаглоева.

«За ночь и до утра болевого синдрома не было, артериальное давление не повышалось. С утра выполнено эхокардиографическое исследование сердца, изменений не выявлено. Гипертонический криз купирован», — привело ее слова «РИА Новости».

Как сообщало ИА Регнум, 6 марта Босикова прокомментировала сообщения о том, что Глаголева якобы госпитализировали с подозрением на инфаркт. По ее словам, президент республики прибыл в больницу во Владикавказе на плановое обследование.

Позднее в этот же день пресс-секретарь главы республики уточнила, что Гаглоева госпитализировали с гипертоническим кризом. Президент Южной Осетии находится в стабильно состоянии, добавила Босикова.

Гаглоев занимает пост президента Южной Осетии с 24 мая 2022 года. До этого он работал в министерстве экономического развития республики и комитете государственной безопасности.