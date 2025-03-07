Курск, 7 марта, 2025, 11:52 — ИА Регнум. Следователи возбудили уголовное дело о теракте по факту убийства мирных жителей в селе Погребки Курской области, совершенного украинскими военными. Об этом 7 марта сообщили в военных следственных органах СК РФ.

РИА Новости

Установлено, что в феврале–марте 2025 года бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ), незаконно проникшие на территорию региона, убили двух жителей села Суджанского района.

«Возбуждено уголовное дело в связи с совершением военными ВСУ террористического акта против мирного населения Курской области (п. «б» ч. 3 ст. 205 УК РФ)», — указано в Telegram-канале ведомства.

Правоохранители ведут работу по опознанию потерпевших, назначены необходимые судебные экспертизы. Все украинские военные, причастные к преступлению, будут установлены и привлечены к ответственности, подчеркнули в ведомстве.

Как сообщало ИА Регнум, 26 февраля российские военные освободили Погребки и Орловку в Курской области. Ударами авиации и огнём артиллерии были поражены живая сила и техника противника в районах 12 населённых пунктов Курской области и четырёх населённых пунктов Сумской области.

В середине февраля СК возбудил уголовное дело в связи с убийствами мирных жителей в селе Николаево-Дарьино, совершенными бойцами ВСУ. По показаниями жительницы села, украинские военные намеренно запустили дрон в подвал, где прятался семилетний мальчик. В результате ребенок погиб. Кроме того, мирных жителей расстреливали из огнестрельного оружия.

Посол по особым поручениям МИД России по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник ранее заявил, что нечеловеческие поступки бойцов ВСУ в отношении жителей Курской области доказывают жестокость киевского режима.