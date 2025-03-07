Санкт-Петербург, 7 марта, 2025, 11:49 — ИА Регнум. Пропавшего без вести 18 лет назад мужчину задержали в Петербурге. Об этом 7 марта сообщил источник РЕН ТВ.

ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Отмечается, что в сентябре 2007 года 14-летний Дмитрий Егоров вышел из дома и не вернулся. Тогда его объявили пропавшим без вести. Спустя 18 лет он пришел в паспортный стол, по всей видимости, чтобы поменять документы с истекшим сроком, уточняет телеканал.

По словам источника, сотрудники полиции задержали его на месте. Сейчас устанавливаются подробности и обстоятельства исчезновения Егорова.

Как сообщил ИА Регнум источник 13 февраля, пропавшего два года назад пожилого россиянина обнаружили в заброшенном здании в селе Республики Башкортостан. Местный житель обнаружил его тело, когда решил справить нужду и наткнулся на чью-то ногу.

В мае 2024 года в США обнаружили таинственно исчезнувшее 115 лет назад судно под названием Adella Shores. На его борту находились все 14 членов экипажа. Отмечается, что в 1909 году корабль отплыл от мыса Уайтфиш, но из-за шторма не добрался до конечной точки.