Москва, 7 марта, 2025, 11:52 — ИА Регнум. Снежный покров окончательно растаял в Москве из-за рекордного тепла, а линия сугробов сдвинулась на 230—280 км восточнее столицы. Об этом 7 марта заявил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

«В столичном регионе за минувшие сутки на фоне рекордного тепла последние «островки» со снежным покровом окончательно растаяли — ни одна метеостанция не фиксирует снега», — написал он в Telegram-канале.

По словам синоптика, граница снежного покрова проходит через Ленинградскую, Вологодскую, Ярославскую, Ивановскую, Владимирскую, Рязанскую, Тамбовскую, восток Воронежской и север Волгоградской областей.

Кроме того, снежный покров также сохраняется на юге Краснодарского края, на Ставрополье и в республиках Северного Кавказа. По словам специалиста, граница снежного покрова отступит вглубь страны еще на 200–300 км уже через неделю.

Как сообщало ИА Регнум, 5 марта руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что москвичей в Международный женский день ждет температура воздуха на пять градусов выше климатической нормы. По его словам, 8 марта в Москве и Подмосковье ожидается температура воздуха от +5 до +8 градусов, при этом в дневное время давление заметно повысится, из-за чего прогнозируется переменная облачность и более ясная погода.