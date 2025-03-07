Вашингтон, 7 марта, 2025, 11:48 — ИА Регнум. В Европе считают, что вице-президент США Джей Ди Вэнс часто проводит более жесткую политическую линию по вопросу Украины, чем глава Белого дома Дональд Трамп. Об этом 7 марта написало агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Alex Brandon/AP/TASS Вице-президент США Джеймс Дэвид Вэнс

«Европейские чиновники, знакомые с переговорами по устранению разногласий между Трампом и [главой киевского режима Владимиром] Зеленским и подписанию ими предлагаемой сделки по добыче полезных ископаемых, говорят, что вице-президент [США] часто занимает более жесткую позицию [по Украине], чем президент [Трамп]», — говорится в публикации.

Отмечается, что чиновники ЕС также считают, что госсекретарь США Марко Рубио, советник Трампа по нацбезопасности Майк Уолтц и спецпосланник главы Белого дома по Украине Кит Келлог придерживаются в вопросах Украины более умеренных позиций.

Как сообщало ИА Регнум, британское издание Daily Express 6 марта написало, что Вэнс перед выступлением Трампа в конгрессе говорил спикеру палаты представителей Майку Джонсону «леденящие душу» слова о грядущей расплате. Кому могли быть адресованы такие высказывания, неясно, но они прозвучали через несколько дней после скандала с Зеленским в Белом доме, отметил автор материала.

В ходе встречи в Белом доме 28 февраля Трамп заявил о неминуемости переговоров о мире, однако Зеленский высказался против остановки боевых действий и потребовал от Вашингтона «гарантий безопасности». Лидер киевского режима также позволил себе попытаться возражать главе Белого дома и вице-президенту США и при этом нецензурно выругаться.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 3 марта отметил, что после скандала в Белом доме стало понятно, что киевский режим во главе с Зеленским хочет продолжать вооруженный конфликт. Он отметил, что в связи с этим только усилий Вашингтона и готовности Москвы для урегулирования украинского кризиса будет явно недостаточно.