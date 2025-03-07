Краснодар, 7 марта, 2025, 11:44 — ИА Регнум. Правоохранительные органы задержали заместителя главы управления государственной охраны объектов культурного наследия администрации Краснодарского края Нателлу Бирюкову. Об этом 7 марта сообщили «Известия» со ссылкой на источники.

Табылды Кадырбеков/Sputnik/РИА Новости

Чиновницу подозревают в системном злоупотреблении должностными полномочиями. По данным следствия, она проводила махинации с земельными участками, которые принадлежат объектам культурного наследия.

Бирюкову доставили в управление Следственного комитета РФ по Краснодарскому краю. Правоохранители также провели обыск в управлении госохраны объектов культурного наследия кубанской администрации.

21 февраля сотрудники правоохранительных органов задержали советника губернатора Ростовской области Виктора Гончарова, в отношении которого возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий. Ранее сообщалось, что у него были проведены обыски по делу заместителя губернатора — министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Константина Рачаловского. Как сообщало ИА Регнум, 17 февраля Рачаловского задержали и возбудили в отношении него уголовное дело о превышении должностных полномочий.