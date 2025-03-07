Вашингтон, 7 марта, 2025, 11:22 — ИА Регнум. Мексике до 2 апреля разрешено не платить пошлины на товары, включенные в соглашение о свободной торговле между страной, США и Канадой (USMCA). Об этом сообщил американский президент Дональд Трамп.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

«После разговора с президентом Мексики Клаудией Шейнбаум я согласился с тем, что Мексика не должна будет платить тарифы на все, что попадает под действие соглашения USMCA. Это соглашение действует до 2 апреля», — написал он в социальной сети Truth Social.

Глава государства пояснил, что принял решение из уважения к президенту Шейнбаум. Трамп назвал хорошими сложившиеся с мексиканским лидером отношения, отметив совместную работу в вопросе пресечения въезда нелегалов в США и в вопросе остановки контрабанды фентанила.

Как передавало ИА Регнум, Трамп 1 февраля ввел пошлины на товары из Мексики и Канады в размере 25%, а также ввел дополнительные сборы в размере 10% на поставки из Китая. При этом он уточнил, что все эти ограничения вступят в силу 4 марта.

Шейнбаум пообещала ввести ответные пошлины на американские товары. Вместе с тем она отметила готовность к переговорам для урегулирования этой проблемы.

Позднее министр торговли США Говард Латник отметил, что американский лидер может ослабить некоторые из введенных против Канады и Мексики торговых пошлин. Более масштабный пересмотр торговых мер ожидается 2 апреля, добавил он.