Москва, 7 марта, 2025, 11:35 — ИА Регнум. Актер Глеб Калюжный, уклонявшийся от срочной службы, попросил отправить его служить в оркестровые войска. Об этом 7 марта сообщил Telegram-канал SHOT.

Петр Ковалев/ТАСС Актёр Глеб Калюжный

Артист надеется продолжить заниматься музыкой во время прохождения срочной службы в армии. Через две недели его ждет медкомиссия. По предварительной информации, у молодого человека категория А. Это значит, что он отправится в армию во время ближайшей призывной кампании.

Как сообщало ИА Регнум, 5 марта в отношении Калюжного возбудили уголовное дело об уклонении от службы в армии. Известность он получил благодаря ролям в таких сериалах, как «Содержанки-3», «Трудные подростки».

6 марта Калюжный самостоятельно пришел к следователю после возбуждения дела о неявке в военкомат. Там решался вопрос об отправке актера на срочную службу в армию либо о наступлении уголовной ответственности за неявку в военкомат. В итоге артист договорился с правоохранителями об отправке на срочную службу весной.