Будапешт, 7 марта, 2025, 11:24 — ИА Регнум. Европейский союз в течение нескольких недель пересмотрит свои планы по финансовой поддержке Украины после того, как подсчитает расходы на них. Об этом 7 марта заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

CHRISTOPHE PETIT TESSON/EPA/ТАСС Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан

Орбан рассказал, что сейчас власти ЕС подсчитывают, сколько им будет стоить содержание украинских формирований, численность которых глава киевского режима Владимир Зеленский собирался довести до 1 млн бойцов. Также они должны оценить, во сколько им обойдется поддержание функционирования государства на Украине, где ЕС в числе прочего выплачивает зарплаты и пенсии. И все это происходит на фоне необходимых сотен миллиардов евро для перевооружения самой Европы и возможного вступления Украины в ЕС, отметил он.

«Сейчас они считают. И, думаю, итогом подсчетов будет то, что мы не можем себе это позволить. Думаю, что венгерское мнение появится в этих европейских дебатах в нужное время, и тогда станет ясно, что мы разрушим себя, если сделаем то, что 26 государств-членов вчера сочли правильным», — заявил Орбан в эфире радио Kossuth.

Он уточнил, что денег на все это не хватит не только у ЕС, и такие планы не получилось бы реализовать даже с участием США, а потому они не сработают, и их придется пересмотреть.

«Пока выглядит так, что это я наложил вето… Но это вопрос нескольких недель, они вернутся [к обсуждению этих планов], и выяснится, что на эти цели денег нет», — добавил венгерский премьер-министр.

Как сообщало ИА Регнум, 4 марта лидеры стран ЕС из-за возражений Венгрии приостановили разработку нового пакета военной помощи Украине на 20 млрд евро. Отмечалось, что венгерская сторона может согласиться на некоторые меры усиления обороны сообщества, однако она категорически против помощи Украине.

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас 6 марта пожаловалась на блокирование Венгрией решений по Украине. В связи с этим она обратила внимание на инициативу по созданию коалиции большинства в ЕС, которая может позволить исключить право одной страны заблокировать решение остальных.

Президент России Владимир Путин неоднократно отмечал, что никакие иностранные вооружения не способны изменить ход спецоперации на Украине. Глава государства также подчеркивал, что поставки оружия киевскому режиму только подтверждают участие стран НАТО в украинском конфликте.