Элиста, 7 марта, 2025, 11:13 — ИА Регнум. Автобус и грузовик столкнулись на 305-м км федеральной автодороги Р-216 Астрахань — Элиста — Ставрополь в Калмыкии, водитель большегруза и семь пассажиров автобуса доставлены в больницу. Об этом 7 марта сообщает пресс-служба МВД региона.

МВД по Республике Калмыкия

«Произошло столкновение двух транспортных средств: автомашины Mercedes-Sprinter под управлением 44-летнего местного жителя и грузового транспортного средства MAN под управлением 45-летнего водителя», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.

Отмечается, что на месте происшествия работает полиция. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3951767" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Автобус и грузовик столкнулись в Калмыкии

Как сообщало ИА Регнум, 7 марта пресс-служба «Мираторга» сообщила о гибели шести сотрудников в дорожной аварии с участием автобуса в Новооскольском округе Белгородской области. ДТП в Новооскольском районе произошло вечером 6 марта на участке автодороги Ольховатка — Беломестное. Столкнулись два автобуса, в одном из которых находились 11 человек.