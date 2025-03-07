Москва, 7 марта, 2025, 10:54 — ИА Регнум. В Московский зоопарк приехал самец пумы Геркулес. Ранее хищник находился в квартире у жителя столицы, сообщила пресс-служба зоосада.

Соцсети Пума Геркулес

«Мужчина несколько лет содержал хищное животное в тесной квартире в районе Кунцево. Местные жители неоднократно жаловались на то, что хозяин выгуливал пуму по району без намордника, тем самым создавая серьезную опасность для окружающих», — говорится в сообщении.

В Московском зоопарке добавили, что суд Можайского района Москвы привлек мужчину к административной ответственности за содержание редкого и исчезающего объекта животного мира без соответствующих документов и постановил конфисковать хищника.

Московский зоопарк Пума Геркулес

Решение суда было исполнено 6 марта. В присутствии сотрудников Московского зоопарка, представителей МВД, Федеральной службы судебных приставов и департамента природопользования Москвы хозяин передал Геркулеса сотрудникам зоопарка. Сейчас Геркулес находится на карантине, в неэкспозиционном помещении зоопарка.

«Врачи поставили самцу пумы предварительный диагноз «эпилепсия и хроническая энтеропатия». Известно, что ранее самец неоднократно страдал от приступов эпилепсии», — цитирует пресс-служба генерального директора Московского зоопарка Светлану Акулову.

Содержание пумы в квартире особенно опасно для самого животного — дикие звери испытывают стресс от нестандартной обстановки, даже если были воспитаны в неволе, из-за чего у них могут развиться различные заболевания. Московский зоопарк постарается создать максимально благоприятные условия для пумы. Ветеринарные врачи будут наблюдать за состоянием животного в динамике, проводить необходимые дополнительные тесты, если они потребуются. Специалисты столичного зоосада обладают огромным опытом паллиативной помощи, в том числе по отношению к крупным кошкам.