Цуг, Швейцария, 7 марта, 2025, 10:50 — ИА Регнум. Суд швейцарского кантона Цуг принял решение об отсрочке до 9 мая выплат мелким кредиторам от компании Nord Stream 2 AG, оператора «Северного потока — 2». Это следует из материалов суда швейцарского кантона Цуг.

TASS /Stefan Sauer/dpa

«Решением кантонального суда Цуга от 6 марта 2025 года 60-дневный срок, установленный кантональным судом Цуга от 9 января 2025 года для удовлетворения требований всех мелких кредиторов и передачи соответствующих платежных квитанций в кантональный суд Цуга, был продлен до 9 мая 2025 года», — указано на сайте органа.

Судья принял решение после ходатайства административного управляющего проекта, направленного 5 марта. Отмечается, что компании необходимо больше времени для выплат и предоставления платежных квитанций в суд.

Как сообщало ИА Регнум, в январе суд продлил мораторий на банкротство Nord Stream 2 AG до 9 мая в качестве исключения. При несоблюдении срока выплат Nord Stream 2 AG признают банкротом без установления льготного периода. В конце месяца стало известно, что оператор допускает продажу трубопровода для выплат крупным кредиторам кредиторам.

В апреле прошлого года страховщики оператора отказались возмещать ущерб, указывая, что якобы они пострадали в результате военных действий. Позднее компания Nord Stream AG увеличила требования к страховщикам, повысив их сумму в 1,4 раза — до 574 млн евро.

Взрывы на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток ― 2» прогремели в сентябре 2022 года. В результате полностью вышли из строя обе нитки «СП» и одна из двух нитей «СП-2». Инцидент произошёл в исключительных экономических зонах Швеции и Дании.