Лондон, 7 марта, 2025, 10:58 — ИА Регнум. Власти Великобритании допускают участие своих истребителей для обеспечения нужд противовоздушной обороны (ПВО) украинских формирований. Об этом 7 марта написала газета Inews.

Christophe Gateau/dpa/Global Look Press

По информации издания, в канцелярии британского премьер-министра сообщили, что отказываются обсуждать задействование своей истребительной авиации для обеспечения ПВО на западе Украины. При этом сообщалось, что Лондон сделает все возможное для ее поддержки.

«Мы сделаем все возможное, чтобы поддержать Украину и обеспечить ей максимально сильную позицию», — отметил заместитель представителя главы правительства Британии.

Ранее газета Guardian опубликовала документ инициативы SkyShield («Небесный щит»), в котором военные стран Запада предложили использовать военную авиацию Евросоюза для обеспечения нужд ПВО в западной части Украины.

Как сообщало ИА Регнум, президент Франции Эммануэль Макрон 2 марта заявил о создании совместного с Британией плана урегулирования украинского конфликта. По словам Макрона, они с британским премьер-министром Киром Стармером выдвинули предложение ввести месячное перемирие в воздухе, на море и в отношении украинской энергоинфраструктуры.

Позднее, 5 марта, президент Франции заявил, что соберет начальников генштабов нескольких стран для обсуждения якобы возможного размещения военного контингента на территории Украины. Он назвал это планом по «прочному и длительному миру», который он проработал с киевским режимом и другими странами Европы.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров 6 марта заявил, что военный контингент стран на Украине будет означать прямую войну государств Европы с Россией. Он подчеркнул, что РФ не будет пассивно наблюдать за размещением на украинской территории войск стран НАТО.

Президент России Владимир Путин неоднократно указывал на то, что ввод воинских контингентов Запада на Украину приблизит риск глобального конфликта еще на один шаг. Российский лидер также предупреждал, что все иностранные военные на украинской территории будут находиться в зоне поражения российской армии.