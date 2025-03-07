Москва, 7 марта, 2025, 10:48 — ИА Регнум. В этом году четыре-пять компаний из США могут вернуться на российский рынок. Об этом 7 марта заявил глава Американской торговой палаты в России (AmCham Russia) Роберт Эйджи.

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков

Отмечается, что в случае мирного урегулирования украинского кризиса ряд американских компаний, из числа ушедших из-за санкционного давления, могут возобновить свою работу на территории России.

«Думаю, что это будут FMCG-компании (товары повседневного спроса. — Прим. ред.), если для них найдется место на рынке… ситуация в каждом сегменте будет разная. Для кого-то легче, для тех, кто «ушел плохо», — труднее. Особенно сложно будет компаниям b2g, которые участвовали в госзаказе или в hi-tech-сфере», — сообщил он в беседе с РБК.

Эйджи добавил, что хотя некоторые представители американского бизнеса держат «руку на пульсе» и от их юристов поступают звонки, тем не менее, огромной очереди на возвращение пока нет.

«Те, у которых есть опцион на обратный выкуп, FMCG-портфель продукции, им можно сразу прийти и начинать работу. Таких — от 10 до 20% от общего числа ушедших», — уточнил эксперт.

Он также добавил, что без мирного соглашения по Украине компании не вернуться, и на данный момент этому мешает недавний конфликт главы киевского режима Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа. Однако Эйджи подчеркнул, что диалог главы Белого дома и президента РФ Владимира Путина проходит плодотворно и это очевидно.

Как передавало ИА Регнум, 28 февраля Зеленский публично вступил в перепалку с американским лидером. Трамп потребовал от главы киевского режима согласиться на установление мира на Украине и добавил, что в противном случае Вашингтон «умывает руки». Зеленский же заявил, что он против перемирия.

27 февраля министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов отметил, что Россия не отказывается от сотрудничества с иностранными компаниями, сохранившим присутствие на рынке РФ, однако интересы отечественных производителей остаются в приоритете. Он также добавил, что российская промышленность, несмотря на беспрецедентное внешнее давление, демонстрирует хорошие результаты.

Кроме того, российский президент поручил внимательно отнестись к вопросу возвращения покинувших рынок РФ западных компаний, чтобы не утратить приобретенный после их ухода потенциал. Официальный представитель МИД России Мария Захарова также добавила, что для возвращения иностранным компаниям необходимо проявить уважение к истории страны и к ее героям.