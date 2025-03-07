Уфа, 7 марта, 2025, 11:08 — ИА Регнум. Глава МВД Башкирии Александр Прядко 7 марта рассказал, что подал рапорт с прошением об отставке.

Пресс-служба главы РБ Глава МВД Башкирии Александр Прядко

«Если честно, сказать слова прощания Башкирии пока не готов. Это серьезный шаг, надо многое обдумать. Но да, я действительно подал рапорт с прошением о своей отставке с поста министра внутренних дел по Республике Башкортостан», — рассказал он порталу UFA1.RU.

Он отказался назвать свое новое место работы, подчеркнув, что главное — работать в России. Где и на какой должности, не так важно, добавил Прядко.

Временно исполнять обязанности министра внутренних дел Башкирии будет Артур Сайфуллин.

Генерал-лейтенант Прядко пришел на службу в МВД в середине 1990-х, в 2010-х он работал в Волгоградской области, после чего командировался на Северный Кавказ. Затем работал в Самарской и Архангельской областях. Он был назначен на должность главы МВД Башкирии в марте 2023 года после отставки Романа Деева.

Прядко награжден медалями «За отличие в охране общественного порядка», «За доблесть в службе», «За отличие в службе» трех степеней, «За боевое содружество», «За заслуги в управленческой деятельности» 3-й степени, медалью МВД России И. Д. Путилина.