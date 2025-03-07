Североморск, Мурманская область, 7 марта, 2025, 10:48 — ИА Регнум. Ракетный крейсер Северного флота ВМФ России «Маршал Устинов» провел учения с боевой стрельбой в Баренцевом море. Об этом 7 марта сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

РИА Новости Ракетный крейсер «Маршал Устинов»

«В ходе практических действий экипаж крейсера отработал все виды обороны одиночного корабля на переходе морем, а также выполнил задачи по подавлению целей условного противника, находящихся на побережье», — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что военнослужащие тренировали оборону корабля во время стоянки на незащищенном рейде. В рамках этих учений члены команды отработали вводные по обнаружению подводных диверсантов, используя гидроакустическую станцию, и их поражение. Военные уделили особое внимание противодействию безэкипажным катерам и другим роботизированным системам условного противника.

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Как сообщало ИА Регнум, в начале февраля в Восточно-Китайском море прошли учения отряда кораблей Тихоокеанского флота (ТОФ) в составе корветов «Резкий» и «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов». Маневры проводили в рамках утвержденного плана дальнего похода в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Корветы провели поиск и уничтожение подводных лодок условного противника.

Пресс-служба ТОФ 6 февраля сообщила, что дизель-электрическая подводная лодка «Магадан» отработала глубоководное погружение на глубину 240 м в Авачинском заливе у берегов Камчатки. Экипаж подлодки, успешно выполнив подводную часть упражнения, всплыл в надводное положение и продолжил действовать в рамках плана боевой подготовки флота.