Москва, 7 марта, 2025, 10:40 — ИА Регнум. Регулярное употребление кукурузы снижает риск возникновения рака. Об этом 7 марта в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале заявил врач-иммунолог, доктор медицинских наук, профессор Андрей Продеус.

Виталий Белоусов/РИА Новости

Специалист отметил, что в кукурузе содержится селен — микроэлемент, играющий важную роль в защите организма. Именно благодаря содержанию селена регулярное употребление кукурузы помогает снизить вероятность возникновения рака толстого кишечника, печени, а также злокачественных опухолей в молочных железах и легких.

«Селен необходим для контроля над онкологическими процессами и поддержания иммунной системы», — уточнил Продеус.

Ранее, 12 января, нутрициолог Ирина Писарева в беседе с ИА Регнум рассказала, какую пользу приносит употребление клетчатки — растительных волокон. В журнале Nature Metabolism опубликовали результаты исследований ученых из Стэнфордской медицинской школы, которые установили, что при переваривании клетчатки в кишечнике вырабатываются короткоцепочечные жирные кислоты, которые не только служат источником энергии, но и могут напрямую влиять на функцию генов, укрепляя защиту организма от рака.