Хельсинки, 7 марта, 2025, 10:33 — ИА Регнум. Два бомбардировщика B-52 ВВС США впервые сбросили авиабомбы в ходе учений на полигоне Роваярви в Финляндии. Об этом сообщил портал Defence Industry Europe.

TASS / Yuri Gripas/ABACAPRESS.COM

Самолеты действовали в сопровождении истребителей F/A-18 Hornet ВВС Финляндии. На наземные цели были сброшены управляемые бомбы JDAM.

«Основной целью учений была отработка взаимодействия подразделений ВВС США и армии Финляндии в совместных огневых операциях. Американские и финские авианаводчики координировали удары, следя за тем, чтобы они соответствовали установленным протоколам безопасности и оперативным процедурам», — отмечается в материале от 6 марта.

По словам начальника штаба ВВС Финляндии, бригадного генерала Аки Пуустинена, совместные огневые задачи с самолетами США повышают обороноспособность страны и общую оборону государств в Северной Европе.

Как сообщало ИА Регнум, страны НАТО с 10 сентября начали серию учений у границ с Россией. Тренировки Lightning Strike 24 начались в Лапландии 4 ноября и закончились 28 ноября. Они являются частью манёвров Dynamic Front 25, которые проводятся под руководством США в пяти странах, и самыми крупными артиллерийскими учениями НАТО в истории.

Военный эксперт Александр Степанов назвал артиллерийские учения Lightning Strike 24 подготовкой к войне с Россией. По его словам, в этих маневрах значима роль США, потому что таким образом Пентагон наращивает управляемость своих европейских сателлитов и создает единый слаженный ударный контур.

В феврале посол РФ в Финляндии Павел Кузнецов отметил, что министерство обороны США занимается практической «примеркой» страны в качестве нового потенциального театра военных действий. По его словам, об этом свидетельствуют демонстративные пролеты над Финляндией американских стратегических бомбардировщиков B-52.