Москва, 7 марта, 2025, 10:33 — ИА Регнум. В Москве началось оборудование зданий школ архитектурно-художественной подсветкой. Как рассказал заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы Пётр Бирюков, на четырёх объектах работы уже выполнены.

mos.ru Московские школы снабдят архитектурно-художественной подсветкой

«В рамках нового масштабного проекта «Моя школа» модернизировали первые четыре здания школ и оборудовали их архитектурно-художественной подсветкой. Дополнительно было проведено благоустройство прилегающих территорий», — сообщил Пётр Бирюков. Он подчеркнул, что подсветку получат и другие общеобразовательные учебные заведения.

Как пояснил заместитель мэра Москвы, «правильно подобранное освещение позволяет грамотно акцентировать детали и элементы зданий, создавая единое световое пространство. Кроме того, наличие подсветки делает территорию безопаснее в вечернее и ночное время». Всего на каждом объекте установили от 300 до 400 энергосберегающих светодиодных светильников.

mos.ru Московские школы снабдят архитектурно-художественной подсветкой

За последние 13 лет уровень освещенности Москвы вырос вдвое, а число зданий с архитектурно-художественной подсветкой увеличилось в четыре раза. При этом потребление электроэнергии снижается благодаря использованию энергоэффективных светодиодов, отметил Бирюков.