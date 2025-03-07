Бангкок, 7 марта, 2025, 10:26 — ИА Регнум. Россиянина Захара Медникова, который в 2023 году избил посетителей фитнес-клуба в Красноярске, экстрадируют из Таиланда. Об этом 7 марта сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

Кадр из видео

«По требованию Генеральной прокуратуры компетентные органы Королевства Таиланд экстрадируют Захара Медникова для привлечения к уголовной ответственности по ч. 2 ст. 213 УК РФ («Хулиганство, совершенное организованной группой с применением насилия и предметов, используемых в качестве оружия»)», — сказано в сообщении.

Следствие установило, что 2 февраля 2023 года Медников с соучастниками избил двух посетителей фитнес-центра и скрылся.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3951756" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Избившего посетителей фитнес-клуба мужчину экстрадируют из Таиланда в РФ

Мужчина был объявлен в международный розыск. Генпрокуратура отправила запрос о выдаче россиянина после сообщения компетентных органов о нахождении Медникова на территории Таиланда. Сотрудники ФСИН России и Национального центрального бюро Интерпола сопроводят фигуранта в Москву.

Ранее, 26 февраля, в провинции Коджаэли на западе Турции полиция задержала мужчину, находящегося в розыске в России за ограбление. В дальнейшем его экстрадируют.

Как сообщало ИА Регнум, 5 февраля начальник организационно-правового управления Генпрокуратуры РФ Сергей Плохов заявил, что Интерпол в одностороннем порядке прекратил международный розыск обвиняемых и осужденных в России. Из-за решения исполкома, ограничивающего диалог с российскими правоохранительными органами, организация продолжает действовать в одностороннем порядке, добавил Плохов.