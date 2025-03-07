Москва, 7 марта, 2025, 10:16 — ИА Регнум. Президент, главный исполнительный директор Американской торговой палаты в России Роберт Эйджи назвал Москву самым безопасным мегаполисом мира.

ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

«Я здесь живу 30 лет, езжу на электричке каждый день, на метро, у меня все в порядке, чувствую себя хорошо. Я давно говорю, что Москва — это, наверное, самый безопасный большой город в мире», — отметил Эйджи в интервью РБК.

Ранее стали известны результаты опроса Американской торговой палаты в России, согласно которым только 10% иностранных фирм сокращают или приостанавливают свою деятельность в России, а 18% — даже её расширяют.