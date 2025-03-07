Москва, 7 марта, 2025, 10:18 — ИА Регнум. Россия в данный момент прорабатывает контакты с США, с реализмом смотрит на возможность перезагрузки отношений двух стран и будет ориентироваться на конкретные дела американской стороны в этом вопросе. Об этом 7 марта заявила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

РИА Новости/Павел Бедняков

«Мне кажется, нужно смотреть с реализмом, что мы и делаем», — заявила она в беседе с «РИА Новости» в ответ на вопрос о возможности смотреть с оптимизмом на перезагрузку отношений между Россией и США.

Дипломат уточнила, что сейчас между двумя странами появились контакты, которые прорабатываются и отрабатываются, а также есть понимание необходимости восстановления отношений с обеих сторон.

«А дальше будем ориентироваться на конкретные дела и шаги с той стороны», — добавила Захарова.

Как сообщало ИА Регнум, напряженность в российско-американских отношениях начала снижаться после состоявшегося 12 февраля телефонного разговора президента России Владимира Путина с главой США Дональдом Трампом. Он стал первым за четыре с половиной года и длился почти полтора часа.

После этого, 18 февраля, в Эр-Рияде прошли первые за последние несколько лет переговоры между представителями России и США. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров по итогам этой встречи сообщил, что стороны условились обеспечить скорейшее назначение послов: России в Вашингтоне и США в Москве.

В Стамбуле 27 февраля в условиях повышенной секретности состоялись переговоры между делегациями России и США, которые продолжались более шести часов. В ходе них обсуждалась нормализация работы диппредставительств двух стран.

Захарова 6 марта рассказала, что сейчас Россия и США проводят поднастройку своих двусторонних контактов, которые прервала предыдущая американская администрация. Ранее в этот же день Александр Дарчиев был назначен послом России в США.