Москва, 7 марта, 2025, 09:58 — ИА Регнум. Американская торговая палата в РФ (AmCham Russia) выступила с предложением снять санкции, введенные США против сфер авиации и банков, а также возобновить экспорт предметов роскоши. Об этом 7 марта рассказал президент, исполнительный директор палаты Роберт Эйджи.

Известия/Александр Полегонько

«В первую очередь мы просим снятия санкций в секторе авиации: это касается и поставки запчастей, и техподдержки самолетов. Это в меньшей степени пожелание бизнеса, а больше гуманитарная необходимость, так как от этого прежде всего страдают обычные граждане», — заявил он в интервью РБК.

Эйджи уточнил, что американская торговая палата в этом вопросе объединила усилия с Франко-Российской торгово-промышленной палатой.

Глава AmCham Russia отметил, что также входящие в палату компании предлагают снять запрет на инвестиции и ограничительные меры с российских банков. Помимо этого, иностранные предприниматели выступают за снятие санкций на поставку предметов роскоши, в том числе косметики.

Как сообщало ИА Регнум, 3 марта агентство Reuters со ссылкой на источники написало, что администрация США дала поручения Госдепу и минфину подготовить список санкций против РФ, которые могут быть смягчены. Отмечалось, что такой перечень якобы планируется обсудить во время переговоров по улучшению российско-американских отношений.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков 4 марта отметил, что пока в США никто не объявлял о планах по отмене санкций против России. Представитель Кремля напомнил, что в последнее время появляется много сообщений о санкциях, одно фантастичней другого.

Президент РФ Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что западные антироссийские санкции были направлены на ослабление страны, однако принесли обратный результат. Глава государства уточнял, что, вопреки введенным ограничениям, экономика России демонстрирует рост.