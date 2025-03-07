Благовещенск, 7 марта, 2025, 10:04 — ИА Регнум. Пять посетителей отравились в кафе китайской кухни в Благовещенске. Заведение закрыли, сообщили 7 марта в пресс-службе регионального отделения Роспотребнадзора.

Global Look Press/Guenter Fischer/imageBROKER.com

«По результатам эпидемиологического мониторинга специалистами управления установлено, что среди посетителей кафе китайской кухни «Дружба» выявлено пять случаев острой кишечной инфекции», — сообщили в ведомстве.

Экспертиза выявила ряд грубых нарушений владельцами заведения санитарно-эпидемиологического законодательства. Во-первых, нет документов, подтверждающих качество и безопасность продуктов. Во-вторых, на продуктах отсутствует маркировка, в том числе на русском языке.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3951751" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> В кафе китайской кухни в Благовещенске отравились пять посетителей

«Мытье посуды и разделочного инвентаря проводится без использования дезинфицирующих средств. Отсутствует бактерицидное оборудование. Отсутствует необходимый набор моечных ванн и холодильного оборудования», — отметили в Роспотребнадзоре.

Кроме того, персонал не смог предъявить личные медицинские книжки. Как выяснилось, производственный контроль в кафе не осуществляется.

Эксперты выявили более 2 т сырья и полуфабрикатов неизвестного происхождения. Все эти продукты утилизированы. Кафе временно закрыто.

Как сообщало ИА Регнум, 2 февраля в отеле «Поречье» на юго-востоке Москвы произошло массовое отравление посетителей едой. Помощь врачей потребовалась по меньшей мере девяти гостям отеля. Предположительно, они отравились едой, заказанной с доставкой. Большинство пострадавших — дети. Они прибыли в Москву из Ростова-на-Дону для участия в танцевальном конкурсе.