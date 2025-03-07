Киев, 7 марта, 2025, 09:47 — ИА Регнум. Экс-главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный выступил с утверждением, что украинские формирования за время спецоперации потеряли убитыми только 50 тыс. бойцов.

Hennadii Minchenkoukrinform/Global Look Press

Залужный также заявил, что еще более 300 тыс. украинских военных были ранены в ходе боевых действий.

«Это критическая точка», — процитировал его слова украинский телеканал ТСН.

Как сообщало ИА Регнум, 20 февраля начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ Сергей Рудской рассказал, что число убитых и раненых украинских бойцов за 2024 год составило 590 тыс. Всего с начала специальной военной операции эта цифра превысила 1 млн человек, уточнил он.

Минобороны РФ 30 января сообщило, что ежемесячные санитарные и невосполнимые потери живой силы украинской армии за последние полгода составляют около 50 тыс. человек. Уточнялось, что максимальный показатель был зафиксирован в ноябре 2024 года, когда потери противника превысили 60 тыс. военных.

В декабре 2024 года начальник Генштаба ВС РФ генерал Валерий Герасимов сообщил, что ВСУ с начала проведения спецоперации потеряли почти 1 млн военных убитыми и ранеными.