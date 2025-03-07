Берлин, 7 марта, 2025, 09:36 — ИА Регнум. Группа из 16 туристов из Индии провалилась под лед озера в Баварии, на который они вышли в теплую погоду. Об этом 7 марта сообщило немецкое издание Bild.

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Уточняется, что трое из индийских туристов полностью ушли в воду и двое из них сильно переохладились. Остальные сумели самостоятельно выбраться на лед.

При этом для проведения спасательной операции были задействованы вертолеты. Одному из попавших в холодную воду потребовались реанимационные мероприятия, так как он получил серьезные травмы и был доставлен в медучреждение.

Как сообщало ИА Регнум, 17 февраля двое мужчин провалились под лед на автомобиле в Приморском крае и погибли. Это произошло в Амурском заливе в районе Тавричанского лимана, толщина льда на месте трагического инцидента на тот момент составляла 5 см.

Ранее, 18 января, груженый полуприцеп лесовоза провалился под лед во время переправы через реку Лену в Приангарье. В результате происшествия никто не пострадал.