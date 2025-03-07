Вашингтон, 7 марта, 2025, 09:20 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп призвал своего советника, главу Департамента эффективности государственного управления (DOGE), американского предпринимателя и мультимиллиардера Илона Маска более осторожно действовать в вопросе о сокращениях сотрудников федеральных ведомств.

Alex Brandon/AP/TASS Президент США Дональд Трамп и глава департамента эффективности государственного управления Илон Маск

«Мы говорим «скальпель» вместо «топора», — написал он в своей соцсети Truth Social.

Глава Белого дома также отметил, что проводить сокращения необходимо, однако при этом нужно сохранить «лучших и самых продуктивных людей».

Как сообщало ИА Регнум, 4 марта в ходе обращения к обеим палатам американского конгресса президент США похвалил руководителя DOGE за проделанную на этом посту работу. При этом во время мероприятия республиканцы приветствовали Маска аплодисментами, а демократы махали табличками с надписью: «Маск ворует».

Ранее в этот же день пресс-служба DOGE сообщила, что управление по делам малого бизнеса США за два года выделила людям, которым, по данным властей, было более 115 лет, кредиты на общую сумму 333 млн долларов.

Федеральный судья Кристофер Купер 21 февраля дал разрешение администрации главы Белого дома продолжать массовые увольнения госслужащих. Перед этим к нему обратились пять профсоюзов федеральных работников, которые попросили выпустить приказ, временно предотвращающий увольнение находящихся на испытательном сроке сотрудников, широкомасштабные сокращения во всем правительстве и возобновление президентской «программы отложенной отставки».