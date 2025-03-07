Вашингтон, 7 марта, 2025, 09:24 — ИА Регнум. Происходящие в настоящее время массовые увольнения в разведывательных ведомствах США, и в первую очередь сокращение молодых сотрудников, помешают сбору разведданных о Китае, России, Иране, а также информации о будущих угрозах со стороны террористических групп. Об этом 6 марта написала американская газета The Washingtоn Post (WP) со ссылкой на бывших и действующих чиновников США.

«Мы стреляем себе в голову, а не в ногу», — заявил изданию обучающий новобранцев бывший высокопоставленный сотрудник разведки, который также назвал деятельность спецслужб «инвестицией в будущее».

Аналитик из разведуправления Пентагона, который не прошел до конца испытательный срок и находится под угрозой сокращения, рассказал, что на фоне увольнений работу вести почти невозможно, а моральный дух сотрудников находится на крайне низком уровне.

По утверждению автора статьи, наиболее болезненно часть сотрудников восприняла отмену программ разнообразия, равноправия и инклюзивности (Diversity, Equity, and Inclusion, DEI), также главы ведомств многие годы жаловались на дефицит специалистов со знанием языков и необходимым опытом для работы под прикрытием в Африке, Азии или на Ближнем Востоке.

Отмечается, что после прихода к власти президента США Дональда Трампа были сокращены сотни специалистов — от агентов ЦРУ до экспертов по взлому шифров в Агентстве национальной безопасности. На нынешней неделе Пентагон собирается сократить 5,4 тыс. гражданских служащих, которые находятся на испытательном сроке.

Как сообщало ИА Регнум, 28 февраля пятеро экс-министров обороны США раскритиковали решение Трампа уволить несколько американских военачальников. Они также выразили обеспокоенность стремлением главы Белого дома «политизировать армию».

Ранее, 22 февраля, Трамп отправил в отставку главу Объединенного комитета начальников штабов (ОКНШ) Вооруженных сил США генерала Чарльза Брауна. На его место он предложил кандидатуру генерал-лейтенанта ВВС Дэна «Разина» Кейна.

Федеральный судья Кристофер Купер 21 февраля разрешил администрации президента США продолжать массовые увольнения госслужащих. До этого пять профсоюзов федеральных работников обратились к нему с просьбой выпустить приказ, временно предотвращающий увольнение находящихся на испытательном сроке сотрудников, широкомасштабные сокращения во всем правительстве и возобновление президентской «программы отложенной отставки».