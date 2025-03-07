Краснодар, 7 марта, 2025, 09:19 — ИА Регнум. Работы по разделке кормовой части танкера «Волгонефть-239», 15 декабря севшего на мель у мыса Панагия в Керченском проливе, завершены. Об этом 7 марта сообщили в пресс-службе Минтранса РФ.

Виталий Тимкив/РИА Новости

«На полную разрезку судна потребовалось чуть больше месяца. Первоначальным планом были предусмотрены сроки два месяца», — сообщили в ведомстве.

В Минтрансе напомнили, что 31 января специалисты начали резать переходный мостик, демонтировали всю надстройка танкера, в том числе внутренние помещения. Затем начался самый сложный этап операции — разделка подводной части «Волгонефти-239». Судно постепенно вытаскивали на берег и резали по частям.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3951746" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Завершены работы по разделке кормовой части танкера «Волгонефть-239»

Чтобы начать утилизацию, с танкера нужно было откачать мазут и топливо. Необходимое для этого судовое оборудование «Волгонефти-239» восстановили к 17 января. После этого начался подогрев мазута. Из внутренних резервуаров судна откачали более 1,4 тыс. тонн мазута и топливо. Кроме того, специалисты провели зачистку всех емкостей во избежание загрязнения акватории при работах.

Как рассказали в Минтрансе, вокруг кормы «Волгонефти-239» было создано искусственное обвалование, игравшее роль защитного сооружения и обеспечивавшее возможность работы техники. Мазут и металл вывозили по временно созданной вдоль береговой линии дороге.

«Последние фрагменты танкера вывозят с береговой линии на переплавку. ФГБУ «Морспасслужба» уже начало зачистку территории, на которой велись работы по утилизации кормовой части», — сообщили в ведомстве.

Как сообщало ИА Регнум, 15 декабря в Керченском проливе также потерпел крушение нефтяной танкер «Волгонефть-212». Крушение произошло во время шторма. Нефть из судов частично вытекла в море. Экипажи танкеров эвакуировали, один человек погиб.

К мероприятиям по ликвидации последствий разлива нефтепродуктов, которые проводит МЧС, также были привлечены более 32,5 тысячи волонтеров, представителей молодежных движений и граждан из 20 регионов страны.

Минтранс 4 марта сообщил, что утилизацию кормы «Волгонефти-239» планируется завершить с опережением графика. Специалисты демонтировали 85% кормовой части танкера, более 600 т металла отправлено на переработку.