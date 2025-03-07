Москва, 7 марта, 2025, 08:45 — ИА Регнум. Президент Франции Эммануэль Макрон приурочил свое обращение к нации ко дню выступления президента США Дональда Трампа в американском конгрессе, чтобы отомстить за «прохладный прием» в Белом доме. Такое мнение 6 марта выразил председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.

Manuel Balce Ceneta/AP/TASS Президент США Дональд Трамп и президент Франции Эммануэль Макрон

Сенатор отметил, что после недавних переговоров в Вашингтоне лидеры США и Франции выглядели «невесело» и с того момента сближения между ними не было замечено.

По словам Пушкова, Макрон неслучайно приурочил свое телеобращение к нации ко дню выступления Трампа перед двумя палатами конгресса США, а также объявил о проведении совсем другой линии по Украине, чем это делает Вашингтон.

«Уж больно ему хотелось выступить антитезой американскому президенту и заявить о себе как о лидере западной оппозиции Трампу. Это была также личная месть за прохладный прием в Вашингтоне», — написал он в своем Telegram-канале.

Как сообщало ИА Регнум, встреча Макрона и Трампа в Белом доме состоялась 24 февраля. Позднее издание Politico написало, что президент Франции зря потратил время в попытке получить от США гарантии по безопасности для Украины.

Макрон 5 марта в обращения к нации назвал Россию «угрозой» для своей страны и всей Европы. Он также призвал начать «стратегическую дискуссию» об использовании французского ядерного оружия для защиты стран Евросоюза.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров 6 марта отметил, что заявления Макрона по поводу кризиса на Украине были пространными и довольно нервозными. Глава МИД РФ отметил, что путь от заявлений Запада о необходимости «стратегического поражения России» до слов о капитуляции Украины достаточно большой, однако западные политики смогли его преодолеть.