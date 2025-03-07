В ДТП под Белгородом погибли шесть сотрудников «Мираторга»
Новый Оскол, Белгородская область, 7 марта, 2025, 08:49 — ИА Регнум. В дорожной аварии с участием автобуса, перевозившего сотрудников «Мираторга», погибли шесть сотрудников компании. Об этом 7 марта сообщили в пресс-службе «Мираторга».
«С глубокой болью сообщаем о том, что в ДТП, произошедшем 6 марта в Новооскольском округе Белгородской области с участием наемного пассажирского микроавтобуса, погибли шесть сотрудников компании», — говорится в сообщении.
Компания выразила соболезнования родным и близким погибших. Пострадавшим окажут необходимую помощь, связанную с лечением и последующей реабилитацией.
Как сообщало ИА Регнум, дорожная авария в Новооскольском районе произошло вечером 6 марта на участке автодороги Ольховатка — Беломестное. Столкнулись два автобуса, в одном из которых находились 11 человек.
На место ДТП выехали губернатор Вячеслав Гладков и начальник главного регионального управления МЧС Сергей Потапов.