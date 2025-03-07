Новый Оскол, Белгородская область, 7 марта, 2025, 08:49 — ИА Регнум. В дорожной аварии с участием автобуса, перевозившего сотрудников «Мираторга», погибли шесть сотрудников компании. Об этом 7 марта сообщили в пресс-службе «Мираторга».

Телеграм-канал губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова

«С глубокой болью сообщаем о том, что в ДТП, произошедшем 6 марта в Новооскольском округе Белгородской области с участием наемного пассажирского микроавтобуса, погибли шесть сотрудников компании», — говорится в сообщении.

Компания выразила соболезнования родным и близким погибших. Пострадавшим окажут необходимую помощь, связанную с лечением и последующей реабилитацией.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3951744" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> ДТП в Белгородской области

Как сообщало ИА Регнум, дорожная авария в Новооскольском районе произошло вечером 6 марта на участке автодороги Ольховатка — Беломестное. Столкнулись два автобуса, в одном из которых находились 11 человек.

На место ДТП выехали губернатор Вячеслав Гладков и начальник главного регионального управления МЧС Сергей Потапов.