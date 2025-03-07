Москва, 7 марта, 2025, 08:31 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин в ходе встречи с сотрудницами фонда «Защитники Отечества» пообещал наградить женщину-медика из Тывы Айдысмаа Монгуш, лично эвакуировавшую с поля боя в зоне СВО тело своего погибшего мужа.

Администрация президента России Айдысмаа Монгуш

Во время мероприятия Монгуш рассказала, как ей удалось в одиночку вынести с поля боя тело своего погибшего супруга, и одна из участниц встречи предложила отметить поступок женщины, который достоин госнаграды.

«Я с вами согласен», — ответил президент РФ.

Погибший муж Монгуш Дажы Омак служил в штурмовом подразделении и погиб во время выполнения очередного боевого задания. Его жена также отправилась в зону спецоперации, так как у нее есть медицинское образование.

Российский лидер также предложил увековечивать истории участников спецоперации.

«Такие истории, такие судьбы достойны того, чтобы их оформлять в книгах, в стихах, в художественных фильмах, в произведениях искусства для того, чтобы это оставалось надолго», — заметил Путин.

Как сообщало ИА Регнум, 6 марта глава государства не смог сдержать эмоций после рассказа матери о подвиге ее сына, который погиб ради спасения товарищей в зоне СВО. Президент РФ подчеркнул, что ему трудно комментировать такие героические поступки российских военных.

Путин призвал называть улицы, школы, институты и другие городские объекты в честь героев СВО. До этого глава государства отмечал, что о Героях России — участниках СВО нельзя забывать в будущем.