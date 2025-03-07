Лондон, 7 марта, 2025, 08:21 — ИА Регнум. Генпрокурор Англии и Уэльса Ричард Хермер выступил против идеи о конфискации замороженных активов России. Об этом 6 марта сообщила британская газета The Times со ссылкой на источники.

Сергей Корсун ИА Регнум

Отмечается, что генпрокурор Англии и Уэльса против конфискации активов РФ, так как опасается, что это может стать нарушением международного права и испортить репутацию Великобритании как международного финансового центра.

В частности, по мнению Хермера, такой шаг может привести к снижению инвестиций со стороны богатых монархий Персидского залива.

Как сообщало ИА Регнум, 4 марта министр экономики, финансов, промышленного и цифрового суверенитета Франции Эрик Ломбар признал, что конфискация замороженных западными странами российских активов станет для его страны и Евросоюза нарушением международного права. Позиция Парижа по этому вопросу в том, что замороженные активы принадлежат Банку России, отметил он.

Президент Франции Эммануэль Макрон 24 февраля назвал невозможной конфискацию замороженных Западом активов России. Вместе с тем он допустил использование части этих средств для помощи киевскому режиму.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил 4 марта, что западные политики, как правило, продолжают пытаться изъять замороженные активы РФ. Только некоторые из них понимают, что такой шаг приведет к негативным последствиям, добавил он.