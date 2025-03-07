Киев, 7 марта, 2025, 08:15 — ИА Регнум. Министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил о массированной ракетной атаке на энергетическую инфраструктуру на контролируемой киевским режимом территории.

Иван Шилов ИА Регнум

«Снова под массированным… ударом энергетическая и газовая инфраструктура в разных регионах Украины», — написал он 7 марта в соцсети Facebook (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

По словам Галущенко, из-за этого ситуация в украинской энергосистеме может измениться.

Минобороны РФ пока не сообщало о каких-либо ударах по объектам на контролируемой Киевом территории. В оборонном ведомстве неоднократно отмечали, что армия России наносит удары исключительно по военным и используемым в военных целях объектам.

Как передавало ИА Регнум, ранее украинские СМИ сообщили о взрывах на территории Киевской, Полтавской, Ивано-Франковской и Винницкой областей, а также в Харькове и Тернополе. Сейчас воздушную тревогу объявили на всей контролируемой киевским режимом территории.

Украинский энергохолдинг ДТЭК 6 марта заявил о повреждении энергетический инфраструктуры в Одесской области в результате взрывов. При этом не уточнялось, какие именно объекты получили повреждения.