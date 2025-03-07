Москва, 7 марта, 2025, 08:05 — ИА Регнум. Представитель гособвинения запросил у суда для руководителей брокерской компании QBF, являющихся обвиняемыми в хищении 1,7 млн рублей у заслуженной артистки России, примы-балерины Анастасии Волочковой по делу о мошенничестве в особо крупном размере, сроки от 14 до 20 лет лишения свободы. Об этом 7 марта рассказали в правоохранительных органах.

Илья Питалев/РИА Новости Руководитель компании QBF Станислав Матюхин, обвиняемый в мошенничестве

«В ходе прений сторон государственный обвинитель попросил назначить подсудимым наказание в виде лишения свободы на срок от 14 до 20 [лет]», — привел слова представителя правоохранительных органов ТАСС.

Он уточнил, что обвиняемые по указанному уголовному делу своей вины не признали. Это гендиректор компании Станислав Матюхин, юрист Евгения Россиева, глава филиальной сети Владимир Пахомов и директор петербургского офиса Алексей Голубев.

По версии следователей, указанные лица предлагали состоятельным клиентам доверительное управление крупными суммами под высокий процент дохода, а затем похищали их деньги. Ущерб от их действий оценен в несколько сотен миллионов рублей, одной из пострадавших является Волочкова.

Как сообщало ИА Регнум, 20 февраля жертвой мошенников стала 86-летний искусствовед Государственного Эрмитажа Татьяна Арапова. Преступники убедили женщину вложить сбережения в размере 356 тыс. рублей в книгу и передать курьеру.

Ранее, 11 февраля, мошенники обманули 82-летнюю актрису сериала «Карпов» Елену Цорн. Они убедили пенсионерку, что ее имущество находится под угрозой. По их указаниям актриса зарегистрировала временный, отчуждаемый за плату в размере 14 млн рублей договор пожизненной ренты на квартиру в Москве, которая стоит 50 млн рублей.