Россия не собирается никому уступать, она выбирает такой вариант мира, который бы обеспечил спокойствие и стабильное развитие для нашей страны на длительную историческую перспективу, заявил 6 марта президент Владимир Путин, подчеркнув при этом, что России ничего чужого не нужно, но и своего она не отдаст. Обсуждением подробностей встречи главы государства с женщинами — сотрудниками и подопечными фонда «Защитники Отечества», ознаменован новый, 1107-й день специальной военной операции (СВО) на Украине.

ИА Регнум Президент Владимир Путин

Большую часть встречи, проведённой в преддверии 8 Марта, Владимир Путин посвятил личному общению к приглашёнными. Женщины рассказали российскому лидеру о своей жизни, о том, как они справляются с трудностями, как воспитывают детей и помогают мужьям. К примеру, вдова погибшего бойца из ДНР рассказала, что у взятого ею под опеку ребёнка есть две мечты: первая — чтобы поскорее наступила победа, а вторая — встретиться с президентом. И российский лидер пообещал их исполнить.

Также президент РФ поддержал идею ветерана боевых действий Светланы Гришановой по созданию единого для всех регионов стандарта поддержки семей участников СВО и отозвался на предложение Ольги Дорохиной — матери погибшего Героя России, распространить меры соцподдержки на несовершеннолетних братьев и сестер, а также на пасынков павших участников СВО.

Тем временем непосредственно в зоне СВО в результате активных наступательных действий подразделений группировки войск «Центр» освобождён населенный пункт Андреевка Донецкой Народной Республики. А суточные потери врага в курском приграничье составили более 170 военнослужащих.

«Командование Вооруженных силы Украины всеми способами пытается не допустить массовую сдачу в плен насильно мобилизованных украинских военнослужащих в суджанском приграничье. Более того, украинские «офицеры» повально отдают приказы добивать собственных раненых, чтобы они не оказались в российском плену», — сообщает 7 марта Telegram-канал группировки войск «Север».

Видеокадры работы «Урагана» — одной из самых мощных рактивных систем залпового огня, которая не оставляет никаких шансов врагу там, куда прилетают её снаряды — опубликовало 7 марта Минобороны.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3951739" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Работа РСЗО «Ураган» в зоне СВО

«Ураганим» с утра пораньше», — информирует оборонное ведомство.

Подробности — в трансляции ИА Регнум.